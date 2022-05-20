Психолог назвала способ уйти от ответа на неудобные вопросы

Психолог Уиткин: в ответ на неудобный вопрос стоит улыбнуться и отказаться говорить

Психолог и кандидат наук Джорджия Уиткин рассказала, как уйти от ответа на неудобные вопросы и поставить на место невоспитанного собеседника. Эффективные приемы для неловких разговоров она назвала в статье для Psychology Today.

Уиткин отмечает, что практически в каждой беседе возникают нежелательные и некорректные вопросы, которые могут застать врасплох. «Возможно, такие вопросы задаются непреднамеренно, но при этом они предполагают отсутствие сочувствия и уважения к личным границам. Например, вопросы о доходе, отношениях или семье», — объяснила психолог.

Она советует начать с осознания, что человек сам решает, чем и когда делиться с окружающими. «В детстве нас учат, что нужно отвечать на вопросы вежливо, но мы уже не дети и можно позволить себе обойти любой вопрос и отказаться говорить на неприятную тему», — отметила психолог. Например, если собеседник пытается выяснить, есть ли у девушки планы завести детей, то можно ответить так: «Спасибо за вопрос, но у меня нет для вас ответа», «Я дам вам знать, когда узнаю сама». Другой способ: просто улыбнуться.

Не менее эффективным будет ответить вопросом на вопрос или сменить тему беседы. «Например, если ваш брат спрашивает: "Ты встречаешься с кем-нибудь?", вы можете ответить: "Подожди, лучше послушай о повышении, которое я получил"», — предложила Уиткин и посоветовала в неудобных ситуациях брать беседу в свои руки или же не менять тему, однако постараться уйти от рассказа о самом себе. Психолог поясняет это на примере: «Если кто-то спросит, набрали ли вы вес после карантина, ответьте: "А знаете ли вы, сколько людей столкнулось с перееданием в это время?"»

Еще один способ, который Уиткин особо выделяет среди прочих, — это ответ комплиментом. Так, если кто-то интересуется о чем-то слишком личном, можно выразить этому человеку признательность за участие и мило поблагодарить за внимательность. Если ни один из методов не помогает, психолог советует обозначить тему вопроса как «очень личную» или как ту, о которой не хочется говорить.

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