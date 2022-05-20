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Считавшееся исчезнувшим более 100 лет насекомое случайно нашли в багаже туриста

В аэропорту Детройта у пассажира случайно нашли моль, считавшуюся исчезнувшей с 1912 года

Фото: US Customs and Border Protection

Пассажир из Филиппин попытался провезти в США редкий вид моли, который последний раз видели в 1912 году, и был задержан пограничной службой в аэропорту. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел в аэропорту Детройта в сентябре 2021 года, однако известно о нем стало только сейчас. Так, пассажир рейса, прибывшего с Филиппинских островов, случайно попал на досмотр к сотрудникам пограничной службы. Внимание инспекторов привлекли «интригующие» отверстия в коробочках с семенами. По словам мужчины, он собирался выращивать лечебный чай.

При досмотре оказалось, что внутри коробочек находились личинки и куколки моли, а отверстия являлись «выходом» для насекомых. Находка была отправлена на анализ, но после превращения насекомых во взрослых особей их вид все равно не удалось идентифицировать — тогда моль перенаправили в Министерство сельского хозяйства США. Выяснилось, что пассажир попытался провезти в багаже представителей вида Salma brachyscopalis Hampson Months, считавшихся исчезнувшими более 100 лет назад.

Отмечается, что насекомых пришлось ликвидировать с помощью паровой стерилизации.

Ранее, в октябре 2021 года, пара туристов на стойке регистрации случайно нашла в своем чемодане собаку. Отмечалось, что питомец путешественников спрятался среди вещей — обнаружить его удалось благодаря сотруднице авиакомпании, которая заметила перевес багажа.

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Дарья Рыбак
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