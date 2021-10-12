Американцы внезапно обнаружили собаку в чемодане перед посадкой в самолет

Спрятавшегося в вещах чихуахуа нашли в чемодане после перевеса багажа на 3 килограмма

Пара туристов узнала о перевесе багажа перед посадкой в самолет и внезапно обнаружила в чемодане свою собаку, которая спряталась между вещей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 26 сентября Джаред и Кристи Оуэнс (Jared и Kristi Owens) собирались лететь из Лаббока в Лас-Вегас. В аэропорту сотрудник авиакомпании сообщил американцам, что их багаж превышает допустимую норму на шесть фунтов (около трех килограммов). Пара открыла чемодан, чтобы переложить вещи, и внезапно нашла в нем свою собаку породы чихуахуа, которая залезла в сапог.

Как объяснила хозяйка пса, у питомца есть привычка прятаться в труднодоступных местах. «Она как землекоп — зарывается в одежду, а сейчас вот нырнула в чемодан», — отметила Кристи.

Агент авиакомпании, которая заметила перевес багажа, предложила путешественникам присмотреть за собакой, пока они будут в отъезде. Туристы согласились и выразили благодарность перевозчику и лично сотруднице за сервис, о чем сообщили в посте в социальных сетях.

Ранее в октябре пассажир обнаружил загадочную деталь в самолетах и поделился находкой в сети. Так, путешественник обратил внимание, что во всех лайнерах лоукостера Ryanair отсутствует 13 ряд с посадочными местами. Выяснилось, что к подобной практике прибегают и другие авиакомпании — например, Air France и Iberia.