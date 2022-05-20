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Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

El Comercio: власти Перу объявили санитарную тревогу в стране из-за обезьяньей оспы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Минздрава Перу Хорхе Лопеса Пенью сообщил о решении ввести в стране санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы. Его слова приводит газета El Comercio.

Сообщается, что режим начнет действовать с 20 мая, несмотря на то, что в стране пока не выявлено случаев заражения.

«Мы объявляем тревогу, она вступит в действие с завтрашнего дня. До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям», — пояснил министр. Глава Минздрава также сообщил, что ведомство рассмотрит возможность закупки вакцин против этой инфекции.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил, что оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии и пандемии. По его словам, необходимо проводить изучение вирусов летучих мышей и грызунов. При этом, по мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, вероятность передачи оспы от обезьян к человеку очень мала.

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