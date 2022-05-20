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Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации российской армии

Адвокат Чиков рассказал, что Юрий Шевчук отказался давать показания после концерта в Уфе
Юрий Шевчук

Юрий Шевчук. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Адвокат Павел Чиков рассказал в своем Telegram-канале, что лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания после концерта в Уфе.

«Юрий Юлианович чтит Конституцию и гарантированные ею права. Материал о дискредитации части тела верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ движется из Уфы в Петербург», — написал Чиков.

Он пояснил, что защитой музыканта займется адвокат Александр Передрук.

Ранее на 65-летнего лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе. Во время своего выступления он раскритиковал специальную военную операцию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил Шевчук со сцены.

После окончания концерта к Шевчуку за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу. Продюсер ДДТ Радмир Усаев пояснил, что с Шевчуком на протяжении часа разговаривали о концерте, его направленности и высказываниях.

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Марина Погосян
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