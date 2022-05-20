Раскрыты данные о вооружении бойцов «Азова» в осаде

Военкор Сладков рассказал о вооружении полка «Азов» к моменту сдачи в Мариуполе

Журналист ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале раскрыл данные о вооружении украинского полка «Азов» в осаде на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Сладков рассказал, что к моменту сдачи в плен в распоряжении украинских военных были четыре миномета калибра 120 миллиметров, четыре гаубицы Д-30, две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и два танка. К каждому орудию шли полные боекомплекты.

Журналист допустил, что арсенал позволял бойцам «Азова» продолжать оборону, однако украинских военных, по его мнению, «сломали психологически».

19 мая основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что с территории «Азовстали» вышли в общей сложности 1800 человек. По его словам, «поток слабеет, но не иссякает».

О блокировке на территории комбината «Азовсталь» крупной группы солдат Вооруженных сил Украины стало известно в апреле. Сдача солдат в плен началась 16 мая.