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Раскрыты данные о вооружении бойцов «Азова» в осаде

Военкор Сладков рассказал о вооружении полка «Азов» к моменту сдачи в Мариуполе

Кадр: Telegram-канал «Сладков +»

Журналист ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале раскрыл данные о вооружении украинского полка «Азов» в осаде на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Сладков рассказал, что к моменту сдачи в плен в распоряжении украинских военных были четыре миномета калибра 120 миллиметров, четыре гаубицы Д-30, две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и два танка. К каждому орудию шли полные боекомплекты.

Журналист допустил, что арсенал позволял бойцам «Азова» продолжать оборону, однако украинских военных, по его мнению, «сломали психологически».

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19 мая основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что с территории «Азовстали» вышли в общей сложности 1800 человек. По его словам, «поток слабеет, но не иссякает».

О блокировке на территории комбината «Азовсталь» крупной группы солдат Вооруженных сил Украины стало известно в апреле. Сдача солдат в плен началась 16 мая.

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Алина Гончарова
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