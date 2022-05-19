В ДНР назвали число вышедших украинских бойцов с «Азовстали»

Комбат «Востока» Ходаковский сообщил о выходе 1800 бойцов с «Азовстали»

С территории завода «Азовсталь» вышли в общей сложности 1800 человек. Об этом сообщил основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышло тысяча восемьсот человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли более половины находившихся там украинских военных. При этом точное число бойцов он не назвал. Журналист ВГТРК Александр Сладков отметил, что к моменту сдачи в плен первых военных на территории завода находились более 2500 человек, 804 из них — бойцы украинского батальона «Азов».

Минобороны России 16 мая рассказало о достигнутой договоренности о вывозе раненых украинских военных с «Азовстали». Незадолго до этой бойцы, вышедшие с территории завода, попросили о переговорах.

О блокировке на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе крупной группы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно в апреле. Сдача солдат в плен началась 16 мая.