Российский журналист рассказал о ситуации на «Азовстали»

Журналист Сладков сообщил, что на «Азовстали» к моменту сдачи находились 2500 человек

Журналист ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале рассказал о ситуации на территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

По словам журналиста, к моменту сдачи в плен на территории завода находились свыше 2500 человек. 804 из них — бойцы украинского батальона «Азов». 404 человека получили ранения, 55 находятся в тяжелом состоянии. 200 человек погибли. Тяжело раненных отправили в Новоазовск, где их будут лечить российские врачи.

Кроме того, сообщил Сладков, на территории завода было трое российских военных — офицер и двое солдат, — которые находились в плену у ВСУ.

17 мая основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики Александр Ходаковский опубликовал видео, как украинские военные выносят на носилках своих раненых с территории блокированного комбината. На записи запечатлены десять пострадавших, лежащие на носилках.

16 мая Министерство обороны России рассказало, что с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории предприятия. Ранее украинские военные, вышедшие с территории «Азовстали», заявили о желании провести переговоры.