В ДНР показали на видео выносящих с территории «Азовстали» раненых бойцов ВСУ

Командир батальона «Восток» показал видео, где военные ВСУ выносят раненых из «Азовстали»

Украинские военные, которые выносят на носилках своих раненых с территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, попали на видео. Запись публикует в своем Telegram-канале основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

На видео, как предполагается, показан вид с беспилотника. По дороге в этот момент двигаются несколько человек, медленно перенося своих раненых солдат в более безопасное место. Бойцы ВСУ пытаются идти по одной линии, вблизи также видны обломки зданий. На записи запечатлены десять пострадавших, которые лежали на носилках.

Ранее стало известно, что военные Украины, которые вышли с территории завода «Азовсталь», заявили о желании провести переговоры. Как отметил основатель батальона «Восток», 16 мая шел «оживленный этап переговоров». По словам Ходаковского, девять бойцов ВСУ представляли интересы большей части военных, которые все еще находятся на «Азовстали».

О сдавшихся в плен десяти бойцах ВСУ информация появилась в понедельник, 16 мая. Украинские военные вышли из тоннеля с белыми флагами. 11 мая батальон «Восток» нашел и заблокировал данный тоннель вблизи завода. Уточнялось, что через этот ход бойцы ВСУ покидали территорию предприятия, чтобы набрать воды из реки.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.