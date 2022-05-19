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Пушилин сообщил о выходе более половины украинских военных с «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин заявил о выходе с завода «Азовсталь» более половины украинских военных

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли более половины находившихся там украинских военных. Его цитирует ТАСС.

«Еще не все вышли, [процесс] идет. <...> Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом», — отметил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

За предыдущие сутки с территории «Азовстали» вышли и сдались в плен 785 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

По словам журналиста ВГТРК Александра Сладкова, к моменту сдачи в плен первых бойцов, на территории завода находилось 2500 человек, 804 из них — бойцы украинского батальона «Азов».

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Алевтина Запольская
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