Фермер решил заставить немецкого автогиганта позаботиться об окружающей среде

Volkswagen предстал перед судом по делу о загрязнении окружающей среды

Немецкий фермер Ульф Оллхофф-Крамер инициировал судебный процесс против автопроизводителя Volkswagen, чтобы заставить компанию позаботиться об окружающей среде. Он намерен добиться от концерна прекращения выпуска топливных автомобилей к 2030 году, сообщает Bloomberg.

Фермера поддержала международная организация Greenpeace, согласившись финансировать его судебные издержки, когда автогигант предстанет перед судом по делу о загрязнении окружающей среды. «Volkswagen, второй по величине производитель автомобилей в мире, несет огромную ответственность за глобальное потепление», — заявил фермер в ролике, опубликованном Greenpeace на YouTube.

Volkswagen добивается закрытия дела. «Сокращение выбросов углерода — это вопрос, который должен решать парламент, а не суд» — говорится в заявлении компании. Кроме того, концерн уже поставил цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Представляющий Ульфа Альхофф-Крамера в суде юрист Greenpeace Рода Ферхейен утверждает, что немецкое право защищает землевладельцев от негативного влияния на собственность, к которому относятся последствия глобального потепления. По мнению Ферхейен, для соблюдения прав ее клиента и защиты его земель от засухи и других последствий нагревания планеты компания должна остановить продажу загрязняющих окружающую среду автомобилей.

Первое слушание прошло 20 мая в городе Детмольд. Судья Манфред Польмайер заявил, что доводы обвинения недостаточно убедительны: продажа автомобилей не является незаконной. Суд дал сторонам больше времени для предоставления аргументов и назначил вынесение приговора на 9 сентября.

Влиянием корпораций на глобальное потепление обеспокоены не только немецкие фермеры. Акционеры нефтегазового гиганта Shell также подали на руководство организации в суд. Активисты считают, что топ-менеджеры Shell лично ответственны за отсутствие действенной стратегии по сокращению объема вредных для планеты выбросов углекислого газа.