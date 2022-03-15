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На нефтегазового гиганта подали в суд

На Shell подали в суд за срыв планов по переходу к углеродной нейтральности

Фото: Christoph Hardt / Globallookpress.com

Акционеры нефтегазового гиганта Shell подали на руководство организации в суд. Ответчиками стали 13 директоров, которых обвинили в срыве планов по переходу к углеродной нейтральности, сообщает The Guardian.

Акционеры-активисты считают, что топ-менеджеры Shell лично ответственны за отсутствие действенной стратегии по сокращению объема вредных для планеты выбросов углекислого газа, без которой организация не сможет выполнить Парижское соглашение — в рамках данной договоренности страны обязались сдерживать глобальное потепление ниже 1,5 градуса Цельсия с помощью частичного отказа от ископаемого топлива.

Истцов представляет юридическая фирма ClientEarth. Как отметил один из ее сотрудников, иск против топ-менеджеров пойдет на пользу организации, так как ее руководство не смогло адекватно оценить риски, которым подвергнется Shell в случае ухудшения экологии. Согласно Закону о компаниях, это является нарушением их обязанности принимать полезные для компании решения. Если акционеры выиграют, суд принудит корпорацию поменять стратегию и принять конкретные меры для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. В случае проигрыша истцам придется полностью оплатить издержки дела, в том числе судебные расходы ответчиков.

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Shell прокомментировали иск. Представитель организации отметил, что переход к менее вредному для планеты бизнесу — комплексный процесс с различными трудностями. «Те проблемы, с которыми мы уже столкнулись, только подчеркивают необходимость эффективной правительственной стратегии для перехода к менее вредному топливу без угрозы для энергобезопасности страны. И в суде эти проблемы не решишь», — заявила компания.

Экоактивисты не впервые подают в суд на Shell. В мае 2021 года нефтегазовая компания проиграла дело против экологических организаций в Нидерландах. В результате организацию обязали сократить выбросы углекислого газа на 45 процентов до 2030 года.

Александра Качан
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