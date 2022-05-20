Повару пригрозили лишением родительских прав из-за его татуировок

Mirror: повару из Канады пригрозили лишением родительских прав из-за тату по всему телу

Канадскому шеф-повару и владельцу тату-салона Реми (фамилия не указана) пригрозили лишением родительских прав из-за его татуировок. Соответствующий материал появился на Mirror.

Мужчина, известный в соцсетях под псевдонимом ephemeral_remy, рассказал, что стал получать негативные комментарии от пользователей относительно своего отцовства. Так, юзеры заявляли, что кулинар не имеет права воспитывать 13-летнего сына из-за модификаций внешнего вида. Известно, что канадец покрыл почти все тело чернилами, а также украсил его пирсингом, потратив на данные процедуры около семи миллионов рублей.

Кулинар, в свою очередь, отметил, что его ребенок с детства наблюдал за трансформацией отца, поэтому на данный момент у него не возникает никаких претензий или вопросов относительно его имиджа. «Сын никогда не обращал внимания на мои татуировки, потому что я уже выглядел иначе, когда он родился. Для него это совершенно нормально. Когда мальчик стал старше, он по-прежнему спокойно относился к моему внешнему виду. Думаю, это сделало его более терпимым к людям, которые отличаются от других», — пояснил в заключение мужчина.

В январе ephemeral_remy назвал самое болезненное место на коже во время процесса набивания рисунков. «Может быть, внутренняя часть ягодиц или более глубокие области внутренней поверхности бедер», — поделился мужчина, признавшись, что эти области «довольно чувствительны».