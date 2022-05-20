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Появились кадры с ведущим к «Азовстали» тоннелем

Представитель ДНР Ходаковский опубликовал видео ведущего к заводу «Азовсталь» тоннеля

Через тоннель, ведущий к территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, за последние сутки вышло уже 414 человек. Об этом сообщил основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео, на котором заметен вход в тоннель, и сообщил, что его блокирование стало «последней точкой перед выбрасыванием белых флагов».

Всего за дни сдачи в плен, по словам Ходаковского, через этот тоннель прошли 2300 человек, находящихся на территории «Азовстали».

Ранее сообщалось, что «Азовсталь» покинул и сдался в плен командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына.

Варвара Кошечкина
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