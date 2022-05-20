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Появились подробности сдачи в плен командира бригады ВСУ Волыны

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волынский покинул «Азовсталь»

Фото: Dmytro Orest Kozatskyi / Reuters

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

По ее словам, Волынский вышел с территории завода без заместителя командира полка «Азов» Святослава Паламара по прозвищу Калина. «Морской бриз слегка трепал его бороду Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус», — рассказала журналистка подробности сдачи в плен.

По ее словам, процесс «безоговорочной эвакуации в плен» идет по плану.

Ранее командир украинских морпехов записал обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Он предложил турецкому лидеру не только вывезти блокированных на «Азовстали» украинских военных из Мариуполя, но и гарантировать им безопасность в конечной точке маршрута — самой Турции.

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Варвара Кошечкина
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