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Командир украинских морпехов на «Азовстали» попросил помощи у Эрдогана

Командир 36-й бригады морпехов ВСУ Волына обратился к Эрдогану из укрытия на «Азовстали»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который вместе с украинскими боевиками находится на территории промышленного комплекса «Азовсталь», записал обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», в нем военный попросил поддержки у Анкары.

«Мы очень рассчитываем на вашу помощь», — сказал Волына, предложив Эрдогану не только вывезти блокированных на «Азовстали» украинских военных из Мариуполя, но и гарантировать им безопасность в конечной точке маршрута — самой Турции.

Заявление Волыны было показано в эфире турецкого телевидения. Никакой реакции от самого Эрдогана или его представителей не последовало.

Ранее Волына отказался сложить оружие на «Азовстали», заявив, что его солдаты продолжат «вести боевые действия и выполнять боевые задачи до тех пор, пока мы их не решим». При этом он обратился к мировым лидерам, в частности, к президенту США Джо Байдену, с призывом провести эвакуацию с «Азовстали» в третьи страны и обеспечить безопасность солдатам ВСУ и мирным жителям, покидающим Мариуполь.

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Олег Давыдов
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