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В ДНР предупредили о «сюрпризах» ВСУ на «Азовстали»

Представитель ДНР Ходаковский предупредил о «сюрпризах» ВСУ на «Азовстали»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе вероятны «сюрпризы» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«Я не исключаю, что будут сюрпризы с украинской стороны по "Азовстали" — иначе нарушаются все каноны противостояния. И не только по "Азовстали" — и по Мариуполю, и дальше. Оставить закладки на будущее — это классика жанра любой войны», — предупредил представитель ДНР. Он отметил, что задача ВСУ состоит в том, чтобы не позволить строить мирную жизнь после своего ухода.

По словам Ходаковского, основная задача состоит в том, чтобы сорвать планы украинских военных. «Мы же уже начинаем оглядываться в догадках, какое село, лощина, пригород или хутор станут нашим очередным домом на ближайшую перспективу», — заключил он.

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Ранее представитель ДНР поделился, что освобождение комбината «Азовсталь» является уникальной задачей в военной истории последнего времени. Он рассказал, что главной особенностью операции является устройство подземных коммуникаций завода.

19 мая основатель батальона «Восток» заявил, что с «Азовстали» в общей сложности вышли 1800 человек.

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Алина Гончарова
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