В центре «Вектор» назвали эффективную против оспы обезьян вакцину

Центр «Вектор» заявил, что вакцина против натуральной оспы эффективна против оспы обезьян

Вакцина против натуральной оспы также будет эффективна против оспы обезьян, вспышки которой сейчас наблюдаются в странах Европы. Об этом заявили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», передает РИА Новости.

«Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян», — говорится в сообщении центра.

В связи с низким риском завоза оспы обезьян в Россию сейчас вакцина используется только для тех медиков, которые могут подвергнуться заражению.

Ранее в «Векторе» заявили о создании автономной тест-системы, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. Ее лабораторные испытания уже проведены.

Оспа обезьян схожа с натуральной оспой, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, но в редких случаях она приводит к летальному исходу. Последняя из известных вспышек оспы обезьян произошла в Нигерии в 2017 году — тогда выявленные случаи были первыми в стране за 40 лет.