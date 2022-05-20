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В центре «Вектор» назвали эффективную против оспы обезьян вакцину

Центр «Вектор» заявил, что вакцина против натуральной оспы эффективна против оспы обезьян

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вакцина против натуральной оспы также будет эффективна против оспы обезьян, вспышки которой сейчас наблюдаются в странах Европы. Об этом заявили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», передает РИА Новости.

«Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян», — говорится в сообщении центра.

В связи с низким риском завоза оспы обезьян в Россию сейчас вакцина используется только для тех медиков, которые могут подвергнуться заражению.

Ранее в «Векторе» заявили о создании автономной тест-системы, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. Ее лабораторные испытания уже проведены.

Оспа обезьян схожа с натуральной оспой, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, но в редких случаях она приводит к летальному исходу. Последняя из известных вспышек оспы обезьян произошла в Нигерии в 2017 году — тогда выявленные случаи были первыми в стране за 40 лет.

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Никита Абрамов
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