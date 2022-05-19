В России создали тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян

Центр «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления случаев оспы обезьян

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В Великобритании уже выявили три случая заражения людей оспой обезьян. Во Всемирной организации здравоохранения назвали риски распространения болезни по всему миру минимальными.

По данным службы, исследовательский центр уже провел лабораторные испытания тест-системы. Она может быть применена вне лаборатории и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, добавили в Роспотребнадзоре.

Там также оценили риск завоза инфекции как низкий, подчеркнув, что случаев оспы обезьян в России не выявлено. Для того чтобы вирусное заболевание не было завезено в страну, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе.

В разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Вячеслав Жемчугов оценил вероятность распространения оспы обезьян в мире. По его словам, заболевание относится к числу тех, которые крайне редко передаются от животного к человеку. Причин для паники нет, подчеркнул он.

Оспа обезьян схожа с натуральной оспой — о победе над ней было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, но в редких случаях она приводит к летальному исходу. Последняя из известных вспышек оспы обезьян произошла в Нигерии в 2017 году — тогда выявленные случаи были первыми в стране за 40 лет.