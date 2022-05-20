Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган объяснил позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган и Джонсон обсудили позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры по телефону, сообщает ТАСС.

В ходе диалога политики обсудили региональные события, включая отношения Турции и Великобритании, и ситуацию, сложившуюся между Украиной и Россией. Кроме того, Эрдоган и Джонсон обсудили позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Турецкий лидер объяснил, что Анкара хочет увидеть, что Стокгольм и Хельсинки станут отстаивать ценности НАТО при вступлении в альянс.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022

«Президент Эрдоган заявил, что главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК [Рабочая партия Курдистана, признанная Анкарой экстремистской] и СНС [«Силы народной самообороны» в Сирии, которые Турция считает ответвлением РПК]», — заявили в канцелярии президента Турции.

Эрдоган также призвал не игнорировать «закономерную реакцию турецкой общественности на просьбу Финляндии и Швеции о членстве в НАТО».

Ранее Турция заявила НАТО о намерении сказать нет вступлению Швеции и Финляндии. По словам Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия сообщила о полном освобождении территории «Азовстали»
Выяснились подробности о сдавшемся российским военным британском наемнике
Россиян предупредили о потере иммунитета после коронавируса
В Венгрии предрекли уничтожение экономики без российской нефти
В Молдавии назвали «драмой» покупку газа по высоким ценам
Кадыров пообещал украинским военным «хорошие результаты» в Лисичанске
Пентагон опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота России
Организаторы Уимблдона отреагировали на санкции ATP и WTA
В сети появилось объявление о продаже автомобиля легендарного Льва Яшина
Эрдоган объяснил позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.