Эрдоган объяснил позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган и Джонсон обсудили позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры по телефону, сообщает ТАСС.

В ходе диалога политики обсудили региональные события, включая отношения Турции и Великобритании, и ситуацию, сложившуюся между Украиной и Россией. Кроме того, Эрдоган и Джонсон обсудили позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Турецкий лидер объяснил, что Анкара хочет увидеть, что Стокгольм и Хельсинки станут отстаивать ценности НАТО при вступлении в альянс.

«Президент Эрдоган заявил, что главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК [Рабочая партия Курдистана, признанная Анкарой экстремистской] и СНС [«Силы народной самообороны» в Сирии, которые Турция считает ответвлением РПК]», — заявили в канцелярии президента Турции.

Эрдоган также призвал не игнорировать «закономерную реакцию турецкой общественности на просьбу Финляндии и Швеции о членстве в НАТО».

Ранее Турция заявила НАТО о намерении сказать нет вступлению Швеции и Финляндии. По словам Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды.