Врач назвал россиянам распространенную причину импотенции и бесплодия

Нутрициолог Шереметьев заявил, что при избыточном весе появляется риск бесплодия

Нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии» Станислав Шереметьев в беседе с «Лентой.ру» объяснил россиянам, каким образом лишние килограммы вызывают импотенцию и мешают зачатию. Он назвал избыточный вес распространенной причиной негативных изменений во всех системах организма.

Как связаны лишний вес и проблемы с зачатием

Эксперт заявил, что основные изменения приходятся, как правило, на углеводный и жировой обмен: снижается чувствительность к инсулину, повышается уровень анаболического гормона инсулина, увеличивается количество холестерина в крови и объем жировой ткани. Как следствие — нарушается баланс всех процессов в организме, появляется риск бесплодия, ухудшается репродуктивная функция, заключает врач.

Шереметьев предупреждает, что при ожирении тестостерон, который отвечает у мужчин за потенцию, начинает избыточно превращаться в эстрадиол — основной женский гормон, который ведет к развитию эректильной дисфункции. Большое количество эстрогенов снижает активность сперматозоидов и делает их менее подвижными.

У женщин, по словам нутрициолога, избыточный вес приводит к нарушению менструального цикла и проблемам с созреванием яйцеклеток. В результате возможность забеременеть естественным путем становится ничтожно мала, а порой и вообще невозможна.

Гормональные изменения в организме, вызванные ожирением, могут привести к развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), что также ведет к бесплодию Станислав Шереметьев нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии»

Лечение бесплодия при ожирении

Шереметьев обращает внимание, что при определении проблемы потребуется провести ряд анализов, в их числе будет определение индекса массы тела (ИМТ) и, возможно, биоимпедансометрия — аппаратный способ определения процентного содержания жировой массы тела. В зависимости от его уровня будет принято решение о необходимости коррекции веса.

Нутрициолог объясняет, что у мужчин основная цель терапии — улучшение показателей спермограммы. К организму женщины больше требований, и лечение может происходить дольше. Однако в обоих случаях коррекция веса оказывает положительное влияние на репродуктивную функцию, что доказывают исследования эндокринологов. При нормализации веса улучшается биохимический состав крови, что помогает наладить репродуктивную функцию.

Важная особенность организма — стремление к восстановлению баланса. При коррекции определенных факторов организм сам может прийти в норму. Иногда, чтобы восстановить работу эндокринной системы, достаточно лишь похудеть Станислав Шереметьев нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии»

Какой вес можно считать лишним?

Чтобы определить границу, до которой лишний вес является нормой и не несет рисков для здоровья, эксперт рекомендует использовать несколько способов. Самый простой и распространенный — оценка индекса массы тела. Чтобы рассчитать его, нужно возвести свой рост в метрах во вторую степень, а затем на получившееся число разделить вес в килограммах. Для женщин норма ИМТ лежит в диапазоне от 18,5 до 23, для мужчин — от 20 до 25. Принято считать, что ИМТ выше верхней границы, но меньше 29,9 — это лишний вес, а выше 29,9 — это уже ожирение.

Чтобы сохранить здоровье и репродуктивную функцию, необходимо поддерживать вес не выше верхней границы диапазона, подытоживает Шереметьев.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц заявила, что отказ от ужина — распространенная привычка, которой придерживаются все худеющие, однако она может иметь неожиданные неприятные последствия для здоровья.