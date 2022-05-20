Врач назвал россиянам распространенную причину импотенции и бесплодия
Нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии» Станислав Шереметьев в беседе с «Лентой.ру» объяснил россиянам, каким образом лишние килограммы вызывают импотенцию и мешают зачатию. Он назвал избыточный вес распространенной причиной негативных изменений во всех системах организма.
Как связаны лишний вес и проблемы с зачатием
Эксперт заявил, что основные изменения приходятся, как правило, на углеводный и жировой обмен: снижается чувствительность к инсулину, повышается уровень анаболического гормона инсулина, увеличивается количество холестерина в крови и объем жировой ткани. Как следствие — нарушается баланс всех процессов в организме, появляется риск бесплодия, ухудшается репродуктивная функция, заключает врач.
Шереметьев предупреждает, что при ожирении тестостерон, который отвечает у мужчин за потенцию, начинает избыточно превращаться в эстрадиол — основной женский гормон, который ведет к развитию эректильной дисфункции. Большое количество эстрогенов снижает активность сперматозоидов и делает их менее подвижными.
У женщин, по словам нутрициолога, избыточный вес приводит к нарушению менструального цикла и проблемам с созреванием яйцеклеток. В результате возможность забеременеть естественным путем становится ничтожно мала, а порой и вообще невозможна.
Гормональные изменения в организме, вызванные ожирением, могут привести к развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), что также ведет к бесплодию
Лечение бесплодия при ожирении
Шереметьев обращает внимание, что при определении проблемы потребуется провести ряд анализов, в их числе будет определение индекса массы тела (ИМТ) и, возможно, биоимпедансометрия — аппаратный способ определения процентного содержания жировой массы тела. В зависимости от его уровня будет принято решение о необходимости коррекции веса.
Нутрициолог объясняет, что у мужчин основная цель терапии — улучшение показателей спермограммы. К организму женщины больше требований, и лечение может происходить дольше. Однако в обоих случаях коррекция веса оказывает положительное влияние на репродуктивную функцию, что доказывают исследования эндокринологов. При нормализации веса улучшается биохимический состав крови, что помогает наладить репродуктивную функцию.
Важная особенность организма — стремление к восстановлению баланса. При коррекции определенных факторов организм сам может прийти в норму. Иногда, чтобы восстановить работу эндокринной системы, достаточно лишь похудеть
Какой вес можно считать лишним?
Чтобы определить границу, до которой лишний вес является нормой и не несет рисков для здоровья, эксперт рекомендует использовать несколько способов. Самый простой и распространенный — оценка индекса массы тела. Чтобы рассчитать его, нужно возвести свой рост в метрах во вторую степень, а затем на получившееся число разделить вес в килограммах. Для женщин норма ИМТ лежит в диапазоне от 18,5 до 23, для мужчин — от 20 до 25. Принято считать, что ИМТ выше верхней границы, но меньше 29,9 — это лишний вес, а выше 29,9 — это уже ожирение.
Чтобы сохранить здоровье и репродуктивную функцию, необходимо поддерживать вес не выше верхней границы диапазона, подытоживает Шереметьев.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц заявила, что отказ от ужина — распространенная привычка, которой придерживаются все худеющие, однако она может иметь неожиданные неприятные последствия для здоровья.