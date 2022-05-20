Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвал россиянам распространенную причину импотенции и бесплодия

Нутрициолог Шереметьев заявил, что при избыточном весе появляется риск бесплодия

Фото: Shutterstock

Нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии» Станислав Шереметьев в беседе с «Лентой.ру» объяснил россиянам, каким образом лишние килограммы вызывают импотенцию и мешают зачатию. Он назвал избыточный вес распространенной причиной негативных изменений во всех системах организма.

Как связаны лишний вес и проблемы с зачатием

Эксперт заявил, что основные изменения приходятся, как правило, на углеводный и жировой обмен: снижается чувствительность к инсулину, повышается уровень анаболического гормона инсулина, увеличивается количество холестерина в крови и объем жировой ткани. Как следствие — нарушается баланс всех процессов в организме, появляется риск бесплодия, ухудшается репродуктивная функция, заключает врач.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Шереметьев предупреждает, что при ожирении тестостерон, который отвечает у мужчин за потенцию, начинает избыточно превращаться в эстрадиол — основной женский гормон, который ведет к развитию эректильной дисфункции. Большое количество эстрогенов снижает активность сперматозоидов и делает их менее подвижными.

У женщин, по словам нутрициолога, избыточный вес приводит к нарушению менструального цикла и проблемам с созреванием яйцеклеток. В результате возможность забеременеть естественным путем становится ничтожно мала, а порой и вообще невозможна.

Гормональные изменения в организме, вызванные ожирением, могут привести к развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), что также ведет к бесплодию

Станислав Шереметьевнутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии»

Лечение бесплодия при ожирении

Шереметьев обращает внимание, что при определении проблемы потребуется провести ряд анализов, в их числе будет определение индекса массы тела (ИМТ) и, возможно, биоимпедансометрия — аппаратный способ определения процентного содержания жировой массы тела. В зависимости от его уровня будет принято решение о необходимости коррекции веса.

Нутрициолог объясняет, что у мужчин основная цель терапии — улучшение показателей спермограммы. К организму женщины больше требований, и лечение может происходить дольше. Однако в обоих случаях коррекция веса оказывает положительное влияние на репродуктивную функцию, что доказывают исследования эндокринологов. При нормализации веса улучшается биохимический состав крови, что помогает наладить репродуктивную функцию.

Важная особенность организма — стремление к восстановлению баланса. При коррекции определенных факторов организм сам может прийти в норму. Иногда, чтобы восстановить работу эндокринной системы, достаточно лишь похудеть

Станислав Шереметьевнутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии»

Какой вес можно считать лишним?

Чтобы определить границу, до которой лишний вес является нормой и не несет рисков для здоровья, эксперт рекомендует использовать несколько способов. Самый простой и распространенный — оценка индекса массы тела. Чтобы рассчитать его, нужно возвести свой рост в метрах во вторую степень, а затем на получившееся число разделить вес в килограммах. Для женщин норма ИМТ лежит в диапазоне от 18,5 до 23, для мужчин — от 20 до 25. Принято считать, что ИМТ выше верхней границы, но меньше 29,9 — это лишний вес, а выше 29,9 — это уже ожирение.

Чтобы сохранить здоровье и репродуктивную функцию, необходимо поддерживать вес не выше верхней границы диапазона, подытоживает Шереметьев.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц заявила, что отказ от ужина — распространенная привычка, которой придерживаются все худеющие, однако она может иметь неожиданные неприятные последствия для здоровья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Оценена вероятность появления оспы обезьян в России
Российский флот получит 20 боевых кораблей в 2022 году
В Москве арестован бывший директор предприятия «Роскосмос»
Пенсионеры нашли в поле старинные монеты стоимостью миллион рублей
Вора в законе экстрадировали в Москву из Египта
Прославленный Леонардо Ди Каприо пляж в Таиланде снова закроют
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит «АвтоВАЗ»
Лавров заявил о подтверждении опасений относительно действий Запада на Украине
Россияне выбрали самых раздражающих литературных героев
Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.