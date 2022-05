Диетолог рассказала о неожиданном неприятном последствии отказа от ужина

Диетолог Московиц: отказ от ужина может привести к бессоннице и снижению иммунитета

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц заявила, что отказ от ужина — распространенная привычка, которой придерживаются все худеющие, однако она может иметь неожиданные неприятные последствия для здоровья. Слова специалиста приводит Eat This, Not That!

Намеренный и регулярный пропуск вечернего приема пищи негативно сказывается на качестве сна. Московиц рассказала, что без ужина организм недополучает нужное количество питательных веществ, которые способствуют выработке гормонов сна серотонина и меланина, а чувство голода из-за длительного перерыва между приемами пищи может привести к частым пробуждениям ночью и даже вызвать бессонницу.

Также диетолог отметила, что систематический отказ от ужина отразится и на общем состоянии организма: без качественного сна происходит снижение иммунитета, замедляется обмен веществ, мозг перестает нормально функционировать, из-за чего страдают память и способность концентрироваться.

