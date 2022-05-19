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Диетолог рассказала о неожиданном неприятном последствии отказа от ужина

Диетолог Московиц: отказ от ужина может привести к бессоннице и снижению иммунитета

Фото: Jonathan Greenaway / Unsplash

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц заявила, что отказ от ужина — распространенная привычка, которой придерживаются все худеющие, однако она может иметь неожиданные неприятные последствия для здоровья. Слова специалиста приводит Eat This, Not That!

Намеренный и регулярный пропуск вечернего приема пищи негативно сказывается на качестве сна. Московиц рассказала, что без ужина организм недополучает нужное количество питательных веществ, которые способствуют выработке гормонов сна серотонина и меланина, а чувство голода из-за длительного перерыва между приемами пищи может привести к частым пробуждениям ночью и даже вызвать бессонницу.

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Также диетолог отметила, что систематический отказ от ужина отразится и на общем состоянии организма: без качественного сна происходит снижение иммунитета, замедляется обмен веществ, мозг перестает нормально функционировать, из-за чего страдают память и способность концентрироваться.

Ранее специалист по пищевой безопасности Джеймс Кинчелоу рассказал, почему не стоит мыть куриное мясо перед приготовлением. Специалист заявил, что на мясе могут содержаться бактерии сальмонеллы, которые погибнут при термической обработке, но при мытье могут остаться на столешницах, раковине, губках, пальцах, одежде, а затем попасть в организм человека.

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Наталья Обрядина
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