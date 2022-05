Врач объяснил опасность мытья куриного мяса перед приготовлением

Врач Джеймс Кинчелоу посоветовал не мыть курицу перед приготовлением

Врач и специалист по пищевой безопасности Джеймс Кинчелоу назвал куриное мясо одним из самых подверженных заражению сальмонеллой продуктов и объяснил опасность его мытья перед готовкой. Об этом сообщил сайт Eat This, Not That.

Кинчелоу успокоил, что паразит не выдерживает тепловой обработки, и посоветовал правильно готовить мясо для борьбы с сальмонеллой. При этом он предостерег, что, если как следует не убрать кухню после готовки, сальмонелла может остаться на раковине и кухонных поверхностях.

«Сальмонелла не может выжить в курице, если она приготовлена правильно. Но паразит может выжить на ваших столешницах, раковине, губках, пальцах, одежде — на любой поверхности, к которой прикасалось зараженное мясо и которая после этого не была должным образом очищена», — обратил внимание он. Для того, чтобы предотвратить распространение сальмонеллы по кухне, Кинчелоу настоятельно рекомендовал не мыть птицу перед приготовлением. «Мы понимаем, что курица склизкая, но это не значит, что перед приготовлением ее нужно мыть в раковине. Мытье курицы не уменьшает количество бактерий на ней, но распространяет их по раковине и кухне», — отметил врач.

Эффективными мерами профилактики он назвал протирание тушки птицы бумажным полотенцем вместо мытья (выкинуть его нужно, не касаясь крышки мусорного бака), регулярное мытье рук, приготовление мяса при высокой температуре, хранение курицы отдельно от других продуктов и регулярная дезинфекция поверхностей на кухне.

По статистике, ежегодно каждый россиянин съедает в среднем 32 килограмма курицы в год, а каждый американец — 44,5 килограмма.

