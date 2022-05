Диетологи назвали способы избавиться от жира на животе

Диетологи Джанет Коулман и Триста Бест назвали обильное питье способом избавиться от жира

Диетологи Джанет Коулман и Триста Бест назвали простые способы, которые помогут избавиться от жира на животе. Слова специалисток приводит Eat This, Not That!

Джанет Коулман считает, что обильное питье помогает избежать переедания. При недостатке жидкости в организме человек может испытывать сильное чувство голода и быть более раздражительным. Кроме того, это может вызвать проблемы с мочевым пузырем, сердцем, почками и послужить причиной недостатка энергии, отмечает она.

Диетолог рекомендует есть больше овощей, поскольку они богаты антиоксидантами, витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Она считает, что в рацион необходимо добавить брокколи, капусту, шпинат, перец, помидоры, морковь и лук. Специалист советует отказаться от регулярного употребления красного мяса из-за риска сердечных заболеваний, инсульта и рака. Врач рекомендует заменить его курицей или рыбой.

По словам Коулман, худеющим следует завтракать в течение часа после пробуждения, так как это даст организму достаточно времени, чтобы переварить пищу перед обедом. По ее мнению, если худеющему не подходит трехразовое питание, следует попробовать есть шесть раз в день небольшими порциями. Это поможет ускорить обмен веществ и быстрее избавиться от лишних килограммов, отметила она.

Триста Бест советует попробовать интервальное голодание, которое также может снизить вес. Кроме того, специалист призывает отказаться от полуфабрикатов, так как в них содержатся рафинированные углеводы, стабилизаторы, эмульгаторы и другие ингредиенты для повышения срока хранения и усиления вкуса. Потребление таких продуктов в больших количествах может привести к раздражению кишечника и дисбалансу кишечных бактерий, объяснила она.

Ранее диетолог Майкл Мосли напомнил худеющим о важности соблюдения питьевого режима во время диеты и назвал лучшие напитки для тех, кто хочет сбросить вес.