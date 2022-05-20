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ЦБ заговорил о возвращении российской экономики в 90-е

ЦБ: возвращаться в мировую экономику будет сложно российским компаниям

Фото: Екатерина Ширинкина

Российская экономика будет ближе к эпохе 1990-х годов, когда отечественные компании начнут возвращаться в мировую экономику, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, слова которого передает издание Frank Media.

Они станут менее технологичными и не смогут конкурировать с иностранными игроками, уверен он. Тремасов добавил, что многие сравнивают нынешнюю ситуацию в российской экономике с эпохой 1990-х годов. «По масштабу структурной перестройки — да. Но тогда мы двигались от примитивной экономики к более сложной, вписывались в глобальные цепочки поставок, это был такой прогресс. Сейчас будет некий регресс: мы будем становиться все менее технологичной экономикой», — полагает эксперт.

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Когда начнется обратный процесс — возникнет проблема для тех компаний, которые сейчас «упростятся», им будет сложно конкурировать с миром, говорит Тремасов. Он добавил, что самое важное в нынешних условиях — дать полную свободу бизнесу.

Падение ВВП России по итогам года не превысит 5 процентов, а инфляция не окажется больше 15 процентов, заявил ранее помощник президента страны Максим Орешкин. Озвученный чиновником прогноз оказался гораздо оптимистичнее, чем ожидания российских органов власти, международных институтов и экспертов.

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Платон Щукин
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