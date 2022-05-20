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Женщина нашла способ питаться бесплатно три раза в день

Daily Mail: британка собрала свежие продукты на помойке и за месяц сэкономила 100 фунтов

Фото: Richard B. Levine / globallookpress.com

Жительница Нортгемптона, Великобритания, нашла способ питаться бесплатно три раза в день, помогла нуждающимся в еде соседям и за месяц сэкономила 100 фунтов стерлингов (7,6 тысячи рублей). Историю женщины публикует Daily Mail.

62-летняя социальная работница Джилл Беннетт рассказала, что однажды увидела, как сотрудник супермаркета выбрасывал более десяти мешков продуктов. Тогда на помойке оказались свежие овощи, фрукты, мясо и готовые блюда. В тот день она впервые собрала выброшенную еду и отнесла ее домой.

Женщине удалось бесплатно получить продукты общей стоимостью не менее 200 фунтов стерлингов (15,3 тысячи рублей). Британка пришла в ужас от мысли, что такое количество еды безжалостно выбрасывают, и решила каждое воскресенье приходить к супермаркету, чтобы забрать продукты, прежде чем их утилизируют.

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Уже месяц британка не платит за еду и при этом разнообразно питается. «Каждый день я очень хорошо питаюсь, у меня куча свежих фруктов и овощей. Я нахожу мясо, отбивные из баранины, целых цыплят, готовые блюда, торты, шоколад, свежие фрукты и овощи. Я не беру то, что просрочено, и не лезу в контейнеры за старой едой. Все продукты, которые я беру, могли быть проданы десятью минутами раньше», — объяснила Беннетт.

В итоге за месяц британка сэкономила более 100 фунтов стерлингов и поделилась с окружающими большим количеством еды.

Ранее сообщалось, что 25-летний студент университета в Кардиффе, Уэльс, Джордан Видал нашел способ в течение двух лет не платить за еду и всегда быть сытым. Ему удалось наладить отношения с сотрудниками местных заведений, и те отдавали молодому человеку оставшуюся на кухне свежую еду, которую, согласно правилам, они должны выбрасывать.

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Евгения Черкасова
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