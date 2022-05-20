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Стало известно о сложностях с вывозом зерна из Украины

Литовский министр Скуодис заявил о сложностях вывоза зерна из Украины через страны Балтии

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал Литовскому радио и телевидению, что при вывозе зерна из Украины через страны Балтии и Польшу могут возникнуть некоторые сложности. По его словам, стало известно, что количества зерна, которое может быть транспортировано, является очень ограниченным в связи с логистическими проблемами, сообщает РИА Новости.

«Первый способ — везти зерно поездами на Запад, в Польшу, но тут мы сталкиваемся с огромными техническими барьерами из-за разницы в колеях и тому подобное. Поэтому количество, которое можно экспортировать, очень ограничено», — заявил министр.

Вторым путем является транзит в страны Балтии через Белоруссию, однако это не представляется возможным из-за позиции Минска по конфликту на Украине, добавил Скуодис.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от ЕС оказать Варшаве помощь в экспорте украинского зерна. По его словам, Польша могла бы оказать помощь всему миру, если бы через ее территорию Украина смогла экспортировать свое зерно в Европу, а также в другие части света. Однако Моравецкий отметил, что в этом случае Евросоюз должен взять на себя долю логистических расходов на перевозку украинского зерна.

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Марина Совина
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