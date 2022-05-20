Швейцарский страховой гигант избавится от бизнеса в России

Швейцарская Zurich Insurance Group продаст бизнес в России

Швейцарский страховой гигант Zurich Insurance Group избавится от бизнеса в России, продав его сотрудникам местного подразделения, и прекратит работу в стране, говорится на сайте компании.

«Со своими новыми владельцами бизнес продолжит независимую работу под другим брендом, а Zurich больше не будет вести деятельность в России», — поясняется в публикации. Там уточняется также, что сделка по продаже российского подразделения еще должна получить одобрение регуляторов.

В середине мая прекращения работы в стране не исключили в страховой компании Allianz, крупнейшей в Европе по рыночной стоимости.

«Нам нужно изучить процесс, но я бы сказал, что вероятность очень высока», — сказал финансовый директор гиганта Джулио Терцариол.

Решения страховые компании, как и ряд других зарубежных предприятий, принимают после начала российской военной операции на Украине, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.