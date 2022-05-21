В Казахстане увеличилось число погибших в результате взрыва в аптеке
В результате взрыва, который произошел в аптеке рядом с перинатальным центром в городе Шымкент на юге Казахстана, погибли три человека. Об увеличении числа погибших сообщает ТАСС.
Как уточнили в Министерстве здравоохранения Казахстана, жертвами стали охранник, рабочий и новорожденный ребенок. Еще восемь человек получили различные травмы и были госпитализированы.
В перинатальном центре на момент ЧП находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они отправлены в другие медицинские организации города.
Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека.
О взрыве стало известно 21 мая. По предварительной версии, в аптеке при производстве физраствора произошло «газовое скопление». Здание аптеки было полностью разрушено.