Стало известно о резком увеличении дезертиров в ВМС США

CNBC сообщил об увеличении случаев дезертирств среди моряков ВМС США на 150 процентов

В Военно-морских силах (ВМС) США на фоне расследований по делам о смертях в рядах американского флота резко увеличилось число дезертировавших матросов. Об этом стало известно журналистам телеканала CNBC.

По словам авторов материала, в 2021 году число самовольно ушедших с места военной службы моряков увеличилось на 150 процентов и составило 157 человек, что стало резким скачком по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2019 году в ВМС США было зафиксировано лишь 63 подобных случая.

Большинству дезертиров на момент инцидентов было 25 лет или меньше. Возможной причиной явления могли стать «ужасные» условия в местах прохождения службы, стресс и проблемы с душевным здоровьем, отметили журналисты телеканала. При этом уточняется, что подобная негативная тенденция наблюдается только на флоте.

Ранее стало известно, что Второй флот ВМС США усилил присутствие в Северной Атлантике в период с января по апрель 2022 года на фоне ухудшения отношений с Россией. Отмечается, что передислокация сил стала первым случаем, когда Второй флот усилил свое присутствие в Европе вне учений.

