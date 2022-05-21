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Пушилин допустил нахождение украинских военных на «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин допустил, что на «Азовстали» могут скрываться украинские военные
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил нахождение украинских военных на «Азовстали». Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

«Конечно, мы этого не исключаем, что там может кто-то попытаться спрятаться», — сказал Пушилин. По его словам, там оставалось достаточное количество продуктов питания, воды и боекомплектов. При этом в последние дни украинским военным не хватало медикаментов. «Если кто-то решил остаться, мы этого не исключаем. Проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен. Я в этом не сомневаюсь», — заключил он.

В этой же беседе Денис Пушилин рассказал, что, по предварительной информации, среди взятых в плен с завода «Азовсталь» в Мариуполе есть иностранцы. Кроме того, 6 украинских военных погибли при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен.

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Марина Совина
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