Пушилин рассказал об иностранцах среди взятых в плен с «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин: среди взятых в плен с «Азовстали», предварительно, есть иностранцы

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что, по предварительной информации, среди взятых в плен с завода «Азовсталь» в Мариуполе есть иностранцы. Об этом сообщает ТАСС.

«Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично», — в то же время подчеркнул он.

Помимо этого, глава ДНР заявил о том, что украинские военные погибли при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен. Он рассказал о том, что после того, как вышла основная часть, кто-то отдал команду взорвать скалы, но приказ был отдан наспех, в итоге погибли шесть военнослужащих, еще четверо, вероятно, получили ранения.

Ранее Пушилин высказался о полном освобождении территории «Азовстали». «Закончилась эпопея с "Азовсталью", с теми военными преступниками, которые находились на "Азовстали" и на руках которых кровь многих и многих гражданских лиц, не только жителей Мариуполя», — заявил он.

Минобороны России сообщило об освобождении «Азовстали» 20 мая. По данным ведомства, подземные сооружения, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории комбината.

