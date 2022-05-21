В Курской области обстреляли свиноферму

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о попадании украинского снаряда на свиноферму

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле свинофермы и попадании туда украинского снаряда. Об этом в субботу, 21 мая, он написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Попово-Лежачи в Глушковском районе. Глава региона уточнил, что обстрелы из минометов и артиллерийских орудий совершались со стороны Украины.

«Судя по всему, противник целился на местную машинно-тракторную станцию. Однако техника была заблаговременно выведена», — написал Старовойт и добавил, что сведения сколь-нибудь значительных разрушениях или повреждениях не поступали.

Ранее стало известно, что 19 и 21 мая обстрелу с украинской территории также подверглось село Теткино и села Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе Курской области. В пресс-службе администрации региона сообщили, что в ходе инцидентов взрывной волной в школе и жилых домах были выбиты стекла.