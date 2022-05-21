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Курский губернатор сообщил об обстреле российского села со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил о минометном обстреле села Теткино со стороны Украины

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Российское село Теткино в Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, факты обстрела с украинской территории были зафиксированы в еще ряде близлежащих населенных пунктов. Другие детали Старовойт не привел.

Вечером 19 мая стало известно, что российские села Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе Курской области подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. В результате несколько домов и школа получили повреждения.

До этого, 19 мая, Старовойт сообщал, что при обстреле ВСУ поселка Теткино в Курской области погиб человек. Кроме того, несколько жителей получили ранения.

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Варвара Кошечкина
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