В Курской области погиб человек после атаки ВСУ на поселок Теткино

Глава Курской области Старовойт сообщил о погибшем при атаке ВСУ на поселок Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при последней атаке со стороны Украины на поселок Теткино в регионе погиб как минимум один человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, погибшим оказался водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. Также в результате обстрела несколько человек получили ранения, сейчас им оказывают первую медицинскую помощь.

Старовойт уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по поселку, после чего загорелись жилые строения. При этом некоторые снаряды не взорвались.

Губернатор отчитался, что на место ЧП прибыли все оперативные службы. Сам он также выехал в район. Он пообещал оказать пострадавшим семьям всю необходимую помощь.

Теткино — приграничный поселок городского типа на западе Курской области. Фактически он с трех сторон окружен территорией Украины. Население поселка по данным на 2021 год — 3235 человек.

Повышенный уровень террористической опасности

В части приграничных российских регионов до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ. К ним относятся Белгородская и Курская области, три городских округа и два района Крыма, а также два района Воронежской области — Россошанский и Кантемировский. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости регионам принять дополнительные меры для укрепления безопасности из-за обстрелов.

17 мая граничащее с Украиной село Алексеевка в Курской области также подверглось обстрелу из крупнокалиберного оружия в районе пяти утра по московскому времени. Тогда обошлось без жертв и пострадавших, а ответным огнем российских пограничников обстрел был быстро подавлен. На следующий день Алексеевку еще дважды обстреляли. Старовойт уточнил, что, судя по всему, противник целенаправленно целился из минометов по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке не дал ответный огонь пограничников и военных.

Также 17 мая при обстреле со стороны Украины села Безымено в Белгородской области пострадал один человек. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, у пострадавшего ранение средней степени тяжести, но его жизни ничего не угрожает. Кроме того, один человек был ранен в результате нападения на село Солохи.

Угроза контрнаступления

5 мая советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ смогут пойти в контрнаступление в период с конца июня по начало июля в случае, если получат большое количество западного оружия. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на это высказывание, отметив, что Арестович никогда не был военным экспертом и не разбирается в вопросе.

Позднее военный обозреватель и боевой офицер Геннадий Алехин заявил, что ВСУ блефуют, заявляя о контрнаступлениях на фоне обстрелов Белгородской области. По его словам, заявления о контрнаступлениях на самом деле являются отвлечением внимания от важного направления фронта. «Это просто попытка прорвать некоторые участки, где находятся наши подразделения. Главная их цель — отвлечь внимание от изюмского направления, где собран мощный боевой кулак ВС РФ, который продавливает хорошо подготовленную оборону по линии Славянск-Барвенково», — пояснил Алехин.

Впрочем, отметил эксперт, российским военным не следует недооценивать силы ВСУ, поскольку они подтянули резервы из Центральной и Западной Украины в Харьковскую область. Кроме того, наряду с украинскими солдатами в боях участвуют иностранные наемники.