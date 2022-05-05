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В офисе Зеленского назвали сроки возможного контрнаступления Украины

Советник офиса Зеленского Арестович допустил контрнаступление ВСУ в июне-июле

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут пойти в контрнаступление в период с конца июня по начало июля в случае, если получат большое количество западного оружия. Такие сроки назвал советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, передает РИА Новости.

«Первые орудия, которые смогут останавливать врага, придут в конце мая — начале июня, а чтобы наступать — не ранее второй половины июня», — уточнил он.

Арестович подчеркнул, что контрнаступление допускается только при условии накопления большого количества оружия, которого хватит на несколько бригад, «полностью перевооруженных, обученных, согласованных».

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Ранее советник офиса Зеленского заявлял, что Украина может захватить Приднестровье, если в этом возникнет необходимость. Он пригрозил, что Киев готов пойти на подобные меры, если об этом его попросит Молдавия, и подчеркнул, что для этого есть соответствующие возможности.

Позднее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что Арестович никогда не был военным экспертом и не разбирается в вопросе. По его словам, он говорит настоящую глупость — сначала утверждал, что боевые действия закончатся через неделю, а потом сказал, что через две недели. «Достаточно критически нужно относиться к этой фигуре. Это чистый шоумен. Снимался в различных рекламных роликах и так далее», — заключил депутат.

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Варвара Кошечкина
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