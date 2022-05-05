В офисе Зеленского назвали сроки возможного контрнаступления Украины

Советник офиса Зеленского Арестович допустил контрнаступление ВСУ в июне-июле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут пойти в контрнаступление в период с конца июня по начало июля в случае, если получат большое количество западного оружия. Такие сроки назвал советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, передает РИА Новости.

«Первые орудия, которые смогут останавливать врага, придут в конце мая — начале июня, а чтобы наступать — не ранее второй половины июня», — уточнил он.

Арестович подчеркнул, что контрнаступление допускается только при условии накопления большого количества оружия, которого хватит на несколько бригад, «полностью перевооруженных, обученных, согласованных».

Ранее советник офиса Зеленского заявлял, что Украина может захватить Приднестровье, если в этом возникнет необходимость. Он пригрозил, что Киев готов пойти на подобные меры, если об этом его попросит Молдавия, и подчеркнул, что для этого есть соответствующие возможности.

Позднее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что Арестович никогда не был военным экспертом и не разбирается в вопросе. По его словам, он говорит настоящую глупость — сначала утверждал, что боевые действия закончатся через неделю, а потом сказал, что через две недели. «Достаточно критически нужно относиться к этой фигуре. Это чистый шоумен. Снимался в различных рекламных роликах и так далее», — заключил депутат.

