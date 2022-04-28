В Госдуме ответили на слова Арестовича о наступлении Украины на Россию

Депутат Швыткин назвал глупостью слова Арестовича о наступлении Украины на Россию в июне

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович никогда не был военным экспертом и не разбирается в вопросе. Так на его слова о наступлении Украины на Россию в июне ответил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает радиостанция «Говорит Москва».

Депутат назвал Арестовича шоуменом, а также призвал ему не верить. «Достаточно критически нужно относиться к этой фигуре. Это чистый шоумен. Снимался в различных рекламных роликах и так далее», — подчеркнул Швыткин.

По его словам, глава офиса Зеленского говорит настоящую глупость. Он говорил, что боевые действия закончатся через неделю, потом сказал, что через две недели, добавил депутат.

Поставляемое Украине западными странами оружие будет либо уничтожено, либо станет военным трофеем, подчеркнул Швыткин. Арестовичу стоит подумать о том, как сохранить больше жизней украинских солдат, заключил он.

Ранее Арестович заявил, что киевские власти готовы осуществить захват территории Приднестровья, если получат соответствующий запрос от Молдавии. По его утверждению, Украина обладает всеми необходимыми для этого возможностями.