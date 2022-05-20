Власти рассказали о разрушениях после обстрела российского села Украиной

Школа и дома получили повреждения после обстрела Украиной села Дроновка под Курском 19 мая

Несколько домов и школа получили повреждения после обстрела села Дроновка в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) 19 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Власти уточнили, что взрывной волной в школе и домах были выбиты стекла. Значительных разрушений и пострадавших в результате обстрела нет.

Все повреждения в селе устранят после того, как их зафиксируют представители ЖКХ.

Вечером 19 мая стало известно, что российские села Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе Курской области подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, сообщения о разрушениях на тот момент не поступали.

Ранее Старовойт сообщал, что при обстреле ВСУ поселка Теткино в Курской области погиб человек. Кроме того, несколько жителей поручили ранения. По словам губернатора, после ударов ВСУ по поселку загорелись жилые дома.

