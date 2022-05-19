Два села в Курской области подверглись минометному обстрелу

Курский губернатор Старовойт сообщил, что села Дроновка и Алексеевка подверглись обстрелу

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что села Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки», — отметил губернатор.

Старовойт добавил, что ответным огнем агрессия противника была подавлена. По словам политика, пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем российских военных.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 19 домов в селе Солохи были повреждены в результате обстрела со стороны Украины.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что пассажирский автобус попал под обстрел со стороны украинских войск. Автобус находился в районе поселка Грабари. Два пассажира пострадали. Водитель отвез их в больницу.