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Два села в Курской области подверглись минометному обстрелу

Курский губернатор Старовойт сообщил, что села Дроновка и Алексеевка подверглись обстрелу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что села Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки», — отметил губернатор.

Старовойт добавил, что ответным огнем агрессия противника была подавлена. По словам политика, пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем российских военных.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 19 домов в селе Солохи были повреждены в результате обстрела со стороны Украины.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что пассажирский автобус попал под обстрел со стороны украинских войск. Автобус находился в районе поселка Грабари. Два пассажира пострадали. Водитель отвез их в больницу.

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Марина Совина
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