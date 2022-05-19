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Губернатор Белгородской области заявил об обстрелах 19 домов

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстрелах 19 домов в селе Солохи

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

В селе Солохи Белгородской области были повреждены 19 домов в результате обстрела со стороны Украины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно. В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — подчеркнул глава Белгородской области.

Он рассказал, что подрядная организация выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли, однако ремонт приостановили на несколько дней до стабилизации ситуации. В настоящее время в селе восстанавливают линию электропередачи, добавил Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что раненному при обстреле села, произошедшего 18 мая, молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

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Сергей Истомин
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