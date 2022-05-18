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Стало известно о состоянии раненого при обстреле села со стороны Украины

Гладков: жизни раненого при обстреле села Солохи со стороны Украины ничего не угрожает

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Раненому при обстреле села Солохи со стороны Украины оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. О состоянии пострадавшего сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Об обстреле стало известно ранее в среду, 18 мая. По словам главы российского региона, оперативные службы уже выехали на место происшествия.

Евгения Куликова
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