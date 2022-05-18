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Появились подробности после обстрела российского села со стороны Украины

Гладков: в белгородском селе Солохи повреждены 6 домов после обстрела со стороны Украины
Владимир Перцев

Владимир Перцев. Фото: страница Владимира Перцева во «ВКонтакте»

В селе Солохи после обстрела со стороны Украины были повреждены шесть домов, один легковой автомобиль и линия электропередач. О таких подробностях сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате обстрела российского села был ранен один молодой человек. Сейчас пострадавшему оказывают всю необходимую помощь в больнице, заверил Гладков.

О новом обстреле белгородского села со стороны Украины стало известно в среду, 18 мая.

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Анна Щербакова
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