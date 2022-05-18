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Российский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Белгородской области село Солохи подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадал человек. Также в селе Солохи есть разрушения, добавил он.

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Гладков сообщил, что оперативные службы уже выехали на место происшествия, там также находится глава поселения — к нему выехал глава района Владимир Перцев.

Губернатор российского региона пообещал сообщить более подробную информацию позже.

Накануне ВСУ обстреляли село Безымено в Белгородской области. По словам губернатора, пострадал один человек — он получил ранение легкой степени тяжести. Гладков заявил, что все повреждения и разрушения будут устранены в кратчайшие сроки.

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Анастасия Шейкина
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