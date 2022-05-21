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Ближайший соратник Эрдогана оценил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Лидер турецких националистов Бахчели назвал ненужным вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Так его оценил лидер Партии националистического движения (ПНД) и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Девлет Бахчели, пишет ТАСС.

«Мы считаем членство двух этих стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий», — заявил турецкий политик в ходе выступления перед однопартийцами.

По его словам, вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс приведет к продолжению конфликта на Украине. «На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества», — заключил Бахчели.

19 мая Анкара сообщила, что не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО. Эрдоган заявил, что турецкая сторона не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. По его словам, Анкара намерена решительно продолжать свою политику в этом направлении.

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Варвара Кошечкина
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