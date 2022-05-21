В Миндзраве призвали к ограничению продаж алкоголя в России

Министр Мурашко призвал к поддержке инициативы по ограничению продаж алкоголя в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал к поддержке инициативы по ограничению продаж алкоголя в стране. Соответствующий комментарий приводит ТАСС.

Глава Минздрава во время рабочей поездки в Курскую область ответил на вопросы журналистов, где выразил свою позицию относительно распространения спиртных напитков на отечественном рынке. «Алкоголь, к несчастью, это не только ущерб семье и социальной жизни, алкоголь в медицинской части является фактически токсическим ядом. Мы считаем, что эти инициативы [по ограничению продаж алкоголя] нужно поддерживать всячески и развивать», — подчеркнул он.

Кроме того, Мурашко привел в пример Якутию и Забайкальский край, где реализуются данные программы.

Ранее в мае полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов дал положительную оценку возможному возвращению пива на стадионы. «Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво. Пусть вводят», — заявил спортсмен.