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Футболист сборной России оценил возможное возвращение пива на стадионы

Футболист сборной России Данил Глебов положительно оценил возвращение пива на стадионы
Данил Глебов (слева)

Данил Глебов (слева). Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов дал положительную оценку возможному возвращению пива на стадионы. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво. Пусть вводят», — заявил Глебов. Футболист также не согласился с мнением трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ириной Родниной, которая предположила, что смотреть российский футбол «без стакана» тяжело.

Ранее 20 мая стало известно, что пиво впервые с 2004 года можно будет купить на матче Российской-премьер-лиги (РПЛ). Это должно произойти на игре 30-го тура между «Динамо» и «Сочи» в Москве.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Алексей Гусев
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