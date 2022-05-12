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Спорт

Роднина нашла связь между просмотром российского футбола и алкоголизмом

Депутата Роднину удивило, что футбольное сообщество лоббирует продажу пива на стадионах

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о разрешении на продажу спиртных напитков на стадионах Москвы. Ее слова приводит Sport24.

Роднину удивило, что футбольное сообщество лоббирует продажу пива на стадионах. «Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть», — нашла связь между просмотром российского футбола и алкоголизмом депутат.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира 2018 года пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

Анастасия Борисова
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