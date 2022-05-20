Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо-мол.
Сегодня
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
ЦСКА-мол.
Сегодня
18:00 (Мск)
Ростов-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
Крылья Советов-мол.
Сегодня
18:00 (Мск)
Зенит-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 28-й тур
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Спорт

На матче чемпионата России по футболу впервые с 2004 года решили продавать пиво

На матче ЧР по футболу «Динамо» — «Сочи» впервые с 2004 года решили продавать пиво

Фото: Magda Ehlers / Pexels

На матче московского «Динамо» против «Сочи», который пройдет в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу, решили продавать пиво. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится в субботу, 21 мая, на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 17:00. Болельщики смогут купить пиво на стадионе впервые с 2004 года.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира 2018 года, Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020 пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Оценена вероятность появления оспы обезьян в России
Российский флот получит 20 боевых кораблей в 2022 году
В Москве арестован бывший директор предприятия «Роскосмос»
Пенсионеры нашли в поле старинные монеты стоимостью миллион рублей
Вора в законе экстрадировали в Москву из Египта
Прославленный Леонардо Ди Каприо пляж в Таиланде снова закроют
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит «АвтоВАЗ»
Лавров заявил о подтверждении опасений относительно действий Запада на Украине
Россияне выбрали самых раздражающих литературных героев
Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.