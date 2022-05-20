На матче чемпионата России по футболу впервые с 2004 года решили продавать пиво

На матче ЧР по футболу «Динамо» — «Сочи» впервые с 2004 года решили продавать пиво

На матче московского «Динамо» против «Сочи», который пройдет в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу, решили продавать пиво. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится в субботу, 21 мая, на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 17:00. Болельщики смогут купить пиво на стадионе впервые с 2004 года.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира 2018 года, Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020 пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.