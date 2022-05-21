Стало известно о глобальном вымирании пчел из-за нового вируса

Newsweek: немецкие биологи предупредили о глобальном вымирании пчел из-за нового вируса

Новый вирус деформированного крыла может уничтожить популяции медоносных пчел во всем мире, заявил профессор кафеды общей зоологии Университета Галле-Виттенберг Роберт Пакстон (Robert Paxton), пишет Newsweek.

По словам немецкого биолога, «новый, очень заразный вариант убивает пчел быстрее». Он наносит сильный вред крыльям насекомых, из-за чего они не могут летать. Вирус разносят паразитические клещи варроа (Varroa), которые считаются одной из самых серьезных угроз для медоносных пчел в мире. Эти клещи проникают в улья и размножаются, откладывая яйца на куколках.

Если не обнаружить и не лечить на ранней стадии, популяция клещей может увеличиться до такой степени, что улей погибнет от болезней и уродств, вызванных паразитами. «Наш анализ подтверждает, что новый вариант вируса уже является доминирующим в Европе. Его распространение по всему миру — всего лишь вопрос времени», — предупредил Пакстон о глобальном вымирании насекомых. Как уточнил ученый, вирус уже «обосновался на всех континентах, кроме Австралии».

Ранее стало известно, что одной из главных причин массового вымирания насекомых является Эль-Ниньо (Южная осцилляция). Естественное колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана оказывает значительное влияние на продолжительные засухи и лесные пожары по всей планете. В сочетании с нарушением экосистем Амазонии, вызванным человеческой деятельностью, в том числе вырубкой лесов, это привело к снижению численности одних только навозных жуков в регионе более чем в два раза.