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В Берлине зафиксировали три случая заражения оспой обезьян

RBB24: в Берлине зафиксированы три случая заражения оспой обезьян

Фото: Francois Lenoir / Reuters

В Берлине зафиксированы три случая заражения оспой обезьян. Об этом передает телеканал RBB24 со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы Германии.

Отмечается, что до этого департамент здравоохранения сената Берлина сообщал о двух заболевших оспой обезьян. Их состояние оценивается как стабильное. В настоящее время власти устанавливают круг общения пациентов. Первый в Германии случай заражения оспой обезьян был зарегистрирован в Мюнхене.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сообщил, что оспа обезьян, случаи заражения которой уже выявили во Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии и Италии, могла возникнуть по ряду причин. По одной из них, вирус попал в среду, где возможна передача контактным путем. Или же передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека. Специалист не исключил, что патоген мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку.

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Марина Совина
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