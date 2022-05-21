В Берлине зафиксировали три случая заражения оспой обезьян

RBB24: в Берлине зафиксированы три случая заражения оспой обезьян

В Берлине зафиксированы три случая заражения оспой обезьян. Об этом передает телеканал RBB24 со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы Германии.

Отмечается, что до этого департамент здравоохранения сената Берлина сообщал о двух заболевших оспой обезьян. Их состояние оценивается как стабильное. В настоящее время власти устанавливают круг общения пациентов. Первый в Германии случай заражения оспой обезьян был зарегистрирован в Мюнхене.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сообщил, что оспа обезьян, случаи заражения которой уже выявили во Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии и Италии, могла возникнуть по ряду причин. По одной из них, вирус попал в среду, где возможна передача контактным путем. Или же передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека. Специалист не исключил, что патоген мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку.

